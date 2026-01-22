Finalistas con resiliencia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça remontó al Athletic, que se adelantó gracias a un penalti, en la segunda semifinal de la Supercopa de España con los goles de Ona Batlle, Irene Paredes y Ewa Pajor en un partido en el que jugó en inferioridad numérica toda la segunda parte tras la expulsión de Kika Nazareth. Volverá a haber clásico en la final de la Supercopa por segundo año consecutivo. Real Madrid y Barcelona se verán las caras este sábado a las 19.00 en Castalia, donde las culés intentarán revalidar el título.

El equipo azulgrana sumó una victoria que entraba dentro de los pronósticos, aunque el conjunto dirigido por Pere Romeu se vio obligado a sobreponerse a varias circunstancias adversas que condicionaron el desarrollo del partido, especialmente en el apartado arbitral.

El duelo quedó marcado por dos acciones clave antes del descanso. La primera llegó tras un error de Mapi León, que derivó en un penalti en contra y permitió al rival adelantarse en el marcador pese al dominio azulgrana. La segunda, mucho más determinante, fue la expulsión de Kika Nazareth en el minuto 51. La jugada se produjo en una acción ofensiva del Barça: la futbolista portuguesa saltó para rematar de cabeza dentro del área y, en ese mismo gesto, se produjo un choque con Landaluze. Entonces el Barça ganaba 2-1 y aún fue capaz de ampliar su ventaja jugando con 10. La acción, aparentemente fortuita, fue revisada a instancias del banquillo visitante y la colegiada acabó mostrándole la tarjeta roja directa.