“La situación es difícil, pero la vamos a superar”

Jordi López fue ayer presentado como nuevo entrenador del Atlètic Lleida con un discurso directo y cargado de convicción. El técnico reconoció la dificultad del momento que atraviesa el equipo, pero se mostró plenamente confiado en poder cambiar la dinámica. “La situación es complicada, pero estoy convencidísimo de que lo vamos a sacar. Tenemos plantilla, estructura y medios. No hay excusas”, afirmó en su primer discurso en el cargo.

El entrenador de Cardedeu, que ayer tuvo su primera toma de contacto con la plantilla, explicó que aceptó la propuesta sin dudarlo. “Es un reto mayúsculo y precisamente por eso lo acepto. Creo en el proyecto, en el club y en el esfuerzo que se está haciendo para salir adelante”, señaló.

Además, también destacó el trabajo realizado por la dirección deportiva para reforzar la plantilla. Sobre la llegada de más fichajes (el club ya ha hecho siete) dejó claro que “estoy aquí para trabajar, no para pedir. La plantilla actual tiene capacidad para mejorar”.

López se mostró muy satisfecho con el vestuario que se ha encontrado, del que destacó que es “un grupo muy sano, con energía y con ganas de revertir esta situación. No hay negatividad, que es lo que pasa muchas veces cuando te encuentras en una mala situación” como la actual, a ocho puntos de la salvación y a seis del play out.

Sobre el estilo de juego, fue claro y destacó que lo prioritario es competir y ganar: “Queremos ser protagonistas, pero en este momento hay que priorizar los resultados. Más allá de sistemas, lo importante es el funcionamiento, el rendimiento de cada jugador y sobre todo centrarse en el día a día, en cada entrenamiento”, explicó.

También tuvo palabras de agradecimiento para el club y su antecesor, Gabri, además de mostrarse muy satisfecho con el cuerpo técnico que le acompañará, el mismo que ya estaba desde el inicio de la temporada. Por último, prometió trabajo y profesionalidad: “No se pueden prometer resultados, pero sí esfuerzo, implicación y dejarnos la piel cada día”.

Por su parte, el presidente del club, Xavi Bartolo, también quiso agradecer a Gabri “todo su trabajo”, pero justificó el relevo en que “cuando los resultados no acompañan, hay que tomar decisiones. Hemos hecho fichajes y el fin de semana se decidió cambiar al entrenador”. Sobre el nuevo técnico, el director deportivo, Alberto Monsalvo, dijo que “uno de los factores importantes es la energía que transmite”.