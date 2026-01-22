Monumento a los valores y el esfuerzo en Bell-lloc

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Bell-lloc vivió el domingo una jornada muy especial con la inauguración de un monumento que simboliza los valores de la solidaridad, el esfuerzo y la superación personal. El evento reunió a vecinos, entidades y personas venidas también de Tàrrega y otras poblaciones del territorio, en un ambiente cargado de emoción. Durante el acto se rindió homenaje al atleta Raül Arenas, que estaba acompañado de su esposa e hijos, en reconocimiento a su trayectoria y valores humanos y solidarios que representa, en uno de los momentos más emotivos de la jornada. El monumento ha sido creado por el escultor Antonio Camacho, que simboliza los valores y los retos del proyecto solidario ‘Sempre Endavant’. La escultura quedará instalada en Bell-lloc como símbolo permanente de esta filosofía de vida.