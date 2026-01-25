El AEM gana y sale del pozo

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Como las potentes rachas de viento que azotaron la provincia de Castellón, el AEM fue un vendaval ante el Villarreal. Las leridanas, lanzadas después de conseguir ocho puntos en sus últimos cuatro partidos, se impusieron ayer al conjunto 'groguet', cuarto clasificado, por 0-1 y dormirán fuera del descenso tras 15 jornadas, a la espera de los resultados de hoy del Cacereño y el Atlético de Madrid B. Con un solitario gol de María Lara, que abandonó el partido lesionada, en el minuto 30, las de Rubén López demostraron que pueden con cualquier equipo de Primera RFEF. Se enfrentaron al tercer equipo más goleador de la competición y dejaron la portería a cero. También visitaron al conjunto que menos goles concedía a balón parado y lo vencieron con un tanto de estrategia. Casi nada.

Los tres puntos fueron la guinda a un desplazamiento complicado, pasado por agua, nieve y viento. Adversidades equiparables a las que afrontó el equipo al principio de temporada, cuando era colista. Ahora, con una dinámica radicalmente distinta y ayudado por la abundancia de filiales en la zona noble de la tabla, las leridanas están a tan solo dos puntos de las posiciones de play off, que marca el Alba Fundación, octavo clasificado con un partido menos que las leridanas.

Como el clima, las del Segrià entraron frías al partido. El Villarreal salió a dominar la posesión y lo consiguió. Aun así, su control no se vio reflejado en ocasiones. Los primeros minutos ambos equipos estuvieron tímidos y, salvo un par de aproximaciones del conjunto ‘groguet’, no generaron peligro. Con el discurrir de los minutos, el Villarreal apretó y encerró al AEM. En el minuto 14 se encontraron con una doble ocasión clarísima. Un centro lateral de Lauris encontró a Sara Medina que, sola ante la meta, fue incapaz de superar a Lucía Alba. En el rebote, que quedó muerto, el remate de Nerea se encontró con una defensa aemista. Se salvaban las leridanas. Poco después, la guardameta leridana volvió a aparecer para sacar un mano a mano providencial a Lauris que cambió el curso del duelo.

Tras las dos ocasiones, el AEM reaccionó. Primero con un disparo lejano de Ransanz que atrapó Quesada e hizo reaccionar al equipo. Luego, en el 30, llegó el premio. Evelyn lanzó una falta lateral que Cintia remató. El rebote le quedó propicio a María Lara que en dos intentos y, tras rebotar en el palo, abrió el marcador (0-1). De nuevo a balón parado como los otros tres goles que ha marcado el equipo este año. La de Badajoz estaba brillando, pero en el minuto 41, al intentar quitarle el balón a una rival, se le salió el hombro y fue sustituida por Marta Charle. Sin su goleadora, el conjunto del Segrià siguió apretando y se fue al descanso tras firmar 45 minutos de mucho nivel.

En la reanudación, el AEM anuló al Villarreal. Las leridanas exhibieron un nivel defensivo y de intensidad superlativos y consiguieron frenar a su rival. Las del Secà de Sant Pere siguieron avisando. La primera ocasión llegó en el 51 con un disparo forzado de Evelyn que se estrelló en una defensa y atrapó Quesada. Diez minutos después, Ransanz pudo haber ampliado la ventaja en un córner, pero no le dio dirección a un remate que terminó en las manos de la guardameta local. Lo mismo sucedió en el 63, con un remate de Vero que el efecto óptico hizo levantarse a las jugadoras y miembros del club leridano desplazados hasta Castellón. Aun así, en los instantes finales no pasó nada y esa fue la mejor noticia para un AEM que desesperó a su rival y materializó tres puntos fundamentales (0-1). Tres puntos que le permiten salir del descenso y confirman que las leridanas van como un ciclón.

Tras el triunfo ante el Villarreal por 0-1, el técnico del AEM, Rubén López, aseguró que “la victoria sienta muy bien porque el equipo ha hecho un gran trabajo y ha mantenido la portería a cero”. “Estoy super orgulloso. Las jugadoras lo merecían y es muy bonito ganar aquí”, valoró el entrenador.

En cuanto al gol a balón parado, el técnico puso en valor la importancia de la estrategia. También el buen hacer del equipo en la parcela ofensiva. “Es cierto que el gol vuelve a ser a balón parado, pero esta vez hemos tenido ocasiones de hacer gol sin la estrategia. Estoy muy contento del rendimiento general”, sentenció.

Por último, el entrenador aemista destacó que “las jugadoras llevan muchas semanas trabajando y son conscientes de la posición en la que están. Lo más importante son las dinámicas y no debemos bajar el nivel porque si no nos irá mal. Ellas lo saben y estoy muy contento de que sean conscientes”.

Por otro lado, la zaguera del AEM, Sílvia Peñalver resaltó que “son tres puntos que nos dan mucha vida y confianza para lo queda de liga. Tenemos el objetivo muy claro y queremos ir a por el”. Asimismo, la defensa madrileña remarcó que “aún queda mucha Liga, pero ver que puedes subir posiciones en la tabla te da un plus de confianza y te llena de energía”.

En cuanto a la portería a cero, Peñalver apuntó que “te da mucha confianza. El trabajo defensivo del equipo es muy bueno desde el ataque y nos da aire a la defensa. Es un trabajo de todas”.