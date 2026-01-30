El Barça, con 87 millones asegurados en la Champions

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça ha asegurado ya 87 millones de euros en ingresos por su participación en la Champions tras clasificarse para los octavos de final. Según los criterios de reparto de la UEFA, su quinta posición en la Fase Liga le ha reportado 11 millones por el pase directo a octavos, dos millones adicionales por acabar entre los 16 primeros y 8,8 millones correspondientes al bonus gradual por clasificación, que oscila entre los 275.000 euros del último y los 9,9 millones del primero, el Arsenal.

A estas cantidades se suman 18,62 millones fijos por disputar la competición, 11,2 millones por los resultados deportivos –cinco victorias (10,5 millones) y un empate (0,7)– y 35,38 millones del denominado value pillar, que engloba ingresos por patrocinadores, derechos televisivos y coeficiente histórico de la última década.

El Barça también conoce a los cuatro rivales que podría encontrarse en octavos de final: PSG, Newcastle, Mónaco o Qarabag. El PSG y el Newcastle, que empataron en su último partido, se enfrentarán en dieciseisavos a Mónaco o Qarabag, y el sorteo de hoy decidirá qué eliminatoria marcará el camino del conjunto azulgrana.

En el apartado institucional, el club ha cerrado un acuerdo millonario con inversores de los Emiratos Árabes Unidos para la creación de un complejo residencial de lujo en Dubái bajo la marca Barça. La operación, adelantada por Catalunya Ràdio, no tiene precedentes en la historia del club y ya ha generado un ingreso inicial. El proyecto contempla una miniciudad con edificios, apartamentos y zonas comunitarias con alta visibilidad del escudo azulgrana, a cambio de una cantidad anual que podría superar los 10 millones de euros. El acuerdo, aún pendiente de oficialización, deberá ser aprobado por la Asamblea e incluiría la presencia del patrocinador en la parte posterior de la camiseta en competiciones españolas a partir de julio, sustituyendo a ACNUR.

Por último, LaLiga anunció ayer los horarios de la jornada 24 de Liga, en la que el Girona-Barça que se disputará el lunes 16 de febrero a las 21.00 en Montilivi.