El Verdú gana a un Cervera que pierde el liderato

El Verdú supo aprovechar el viento a favor y derrotó al hasta ahora líder Cervera (2-0). En la primera parte del encuentro el Verdú hizo los dos goles que le dieron la victoria. Selva en el minuto 19 y Oriol en el 37 situaron la ventaja en el marcador. Los locales jugaron con el viento a favor de los primeros minutos para crear peligro con balones largos al espacio.

En la segunda mitad, el Cervera empezó a hacerse con el dominio de la posesión pero no acabó de llegar con claridad a la portería rival. Los locales supieron mantener su ventaja de dos goles y quajaron un gran encuentro, sobre todo a nivel defensivo. Con la victoria, el Verdú escala hasta la cuarta posición con 27 puntos. Por otro lado, el Cervera pierde el liderato pero empata a 32 puntos con el líder Tremp.