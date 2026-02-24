Sanción de la UEFA por racismo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió ayer suspender provisionalmente un partido al argentino Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica SL portugués al que el jugador del Real Madrid Vinícius Jr denunció el pasado martes durante el encuentro entre ambos equipos en la Liga de Campeones que le había insultado de forma racista.

Tras marcar el 0-1 el pasado martes en la ida del play off de la Champions en el Estadio Da Luz de Lisboa, el brasileño se acercó al colegiado del choque, el francés François Letexier, para indicarle que Prestianni le había insultado de forma racista tras haber intercambiado con él una discusión. El árbitro procedió a activar el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante una decena de minutos para reanudarse posteriormente. Prestianni ha negado en todo momento haber insultado de forma racista a Vinícius Jr, mientras que el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, aseguró ante los medios que había llamado a su compañero ‘mono’ hasta en cinco ocasiones.

La UEFA abrió al día siguiente una investigación para esclarecer los hechos y, de momento, su organismo disciplinario ha procedido a suspender provisionalmente al argentino, que no podrá jugar mañana la vuelta del play off en el Estadio Santiago Bernabéu. Así, tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina (EDI) para investigar estas acusaciones de “comportamiento discriminatorio” durante este partido y tras la petición de este inspector “con un informe provisional”, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decidió “suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni”. “Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA. Se proporcionará más información sobre este asunto a su debido tiempo”, sentenció en un comunicado el organismo.

Por su parte, el Benfica reaccionó a esta decisión del máximo organismo futbolístico europeo lamentando “estar privado del jugador mientras el proceso aún está en curso”, por lo que presentará un recurso de apelación, aunque no esconde que “es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions League”.

Hoy Atlético-Brujas

Por otra parte, el Atlético recibe hoy en el Metropolitano al Brujas belga (18.45/Movistar Liga de Campeones) tras el 3-3 de la ida. Son bajas Pablo Barrios y Nico González.

Un socio denuncia a Laporta por presuntas comisiones

El presidente saliente del FC Barcelona y precandidato a las elecciones del club, Joan Laporta, calificó de “falsa” la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por un socio por, entre otros delitos, blanqueo de capitales y presunto “cobro de comisiones indebidas”.Según publicó ‘El Periódico’, en el escrito se detallan una serie de operaciones y transacciones económicas en el extranjero. Además de Laporta, entre los denunciados también figura buena parte de su equipo directivo, desde el presidente en funciones Rafael Yuste hasta Maria Elena Fort, Ferran Olivé, Josep Cubells o el exvicepresidente económico Eduard Romeu. La denuncia también se extiende a Manel del Río, entonces director financiero y ahora director general; Sergi Atienza, jefe del departamento de cumplimiento (‘compliance’); Lluís Mellado, jefe de los servicios jurídicos, así como al hermano de Laporta, Xavier Laporta Estruch, socio del despacho Laporta & Arbós, además de dos administradores de compañías implicadas y un intermediario.Por su parte, el Barça calificó de “total y absolutamente falsa” la documentación en la que se basa la información publicada sobre la denuncia presentada. En un comunicado, el club asegura que “los documentos sobre los cuales” se basan las acusaciones tendrían que “ser falsos y/o manipulados”. El propio Laporta dijo, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que “todo es falso. Hacen un sofrito y montan una historia que no es verdad”.En otro orden de cosas, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, asistió ayer a la presentación del libro ‘Així hem salvat el Barça’, en el que Joan Laporta, ahonda en los momentos clave de su último mandato (2021-2026) al frente de la entidad azulgrana.