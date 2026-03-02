Derrota por un detalle de clase

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

El Mollerussa cayó derrotado en la visita del líder, el Badalona, por la mínima, por un detalle de calidad transformado en un gran gol de Peñalver, de falta directa en el minuto 72 de partido. La primera parte estuvo igualada, con aproximaciones a las áreas por parte de ambos equipos pero sin ocasiones muy claras. El Badalona dominó el balón, pero fue un dominio inconsistente y sin pegada en los últimos metros del campo. Tan solo dos centros laterales que se pasearon por el área de Castaneras fueron las oportunidades de gol de los visitantes en la primera parte. La lesión de Reynold en el minuto 22 obligó a los del Pla d'Urgell a realizar un cambio en defensa. Entró Ruiz, que cuajó un excelente partido. La ocasión más clara de la primera parte la tuvieron los locales en la última acción de los primeros cuarenta y cinco minutos. La tuvo Jofre Graells, que por fin jugó los 90 minutos después de superar su grave lesión. Tras un balón colgado al área y dos remates de cabeza de los hombres dirigidos por Manel Cazorla le cayó el balón a Graells en el borde del área pequeña, controló con el pecho, pero su golpeo con la pierna izquierda se fue a escasos centímetros del larguero defendido por Azón.

En la segunda parte, el Badalona salió con más ansia de ganar y dominó el primer cuarto de hora. Sus posesiones eran más verticales y con mayor agresividad, lo que obligaba al Mollerussa a cerrarse en defensa. Cuando parecía que los locales se habían quitado de encima esa presión, en el minuto 70, el árbitro señaló una falta algo discutible en la frontal del área del Mollerussa. El balón lo cogió Peñalver, que la golpeó de manera violenta y perfectamente colocada a la escuadra para adelantar al Badalona con un tanto que a la postre valdría los tres puntos. En el último cuarto de hora de partido, el Mollerussa lo intentó con más corazón que cabeza con la entrada de Dueso, Coll y Vilarrassa en ataque, pero no consiguió tampoco tener oportunidades claras para empatar excepto algún centro lateral que no encontró rematador. En los últimos instantes, el Badalona envió un balón al travesaño, no entró y el partido acabó con ese cero a uno final. Pese a los partidos aplazados, pase lo que pase en el duelo del miércoles entre Lleida CF y Vic, los del Pla se mantendrán un punto por encima del descenso que marca el Cerdanyola con 23 puntos. En su próximo partido visitarán el difícil campo del Cornellà, ahora mismo tercer clasificado.

Cazorla: ”Es el camino a seguir, se ha decantado por una genialidad”

Manel Cazorla, entrenador del Mollerussa, afirmó que el partido tan solo se decantó “por una genialidad, un auténtico golazo”, y lamentó no poder “adelantarse antes en el marcador, pese a que se fue”muy contento por la imagen”. Cazorla aseguró que “este es el camino a seguir, dejándonos toda la vida”. Elogió a sus jugadores de los que dijo “son unos gladiadores, que han competido contra el mejor equipo de la liga como dice la tabla”. Sobre Graells aseguró que “es un jugador diferencial en la categoría” y que “le va a dar muchísimas cosas al equipo”.