“Correr es un estilo de vida y te conecta con el entorno”

“Correr es un estilo de vida y sirve para conectar con el entorno. Te da vida”, aseguraba a SEGRE Emma Carreras, atleta del Xafatolls, que fue premiada en la Gala Mitges de Ponent tras conseguir la máxima puntuación (294.82 puntos) en la categoría femenina absoluta del circuito leridano. La Gala, que celebró su undécima edición la semana pasada, sirve para reconocer el esfuerzo de los atletas con mayor puntuación acumulada en las cuatro medias del circuito: Tàrrega, Balaguer, Mollerussa y Lleida.

Carreras, de 53 años y profesora en el instituto Joan Oró, fue ganadora de la categoría absoluta femenina, después de imponerse en las Mitges de Tàrrega y Mollerussa y terminar tercera en Lleida, donde disfrutó del podio con sus hijos, Alba y Roc Bellostas, ganadores de sus respectivas competiciones. “Es una gran alegría ganar la categoría absoluta, era uno de mis objetivos”, remarcó la atleta leridana.

En segunda posición, por delante de Anna Serra (Xafatolls), que cerró el podio de la absoluta femenina, quedó Rosamari Carulla, atleta del Logiesport-Guineu y primera clasificada de la categoría femenina Veterana A, que explicó que la Gala “es un reconocimiento al esfuerzo diario que hacemos para salir a correr”. Carulla sumó 287 puntos después de ganar la Mitja de Balaguer y terminar segunda en Tàrrega y cuarta en Lleida.

Por su parte, en la categoría absoluta masculina, Iván Menchón, del Runners Balaguer, se impuso a Jordi Aznar (Correvinyes Verdú) y Ricard Gual (#Stargardt GO!). El de la Noguera es albañil de profesión y corredor casi de casualidad. “Cuando dejé el fútbol empecé a correr para mantenerme en forma. Me animé y mi primera 10 km la completé en 37 minutos”, apuntó. La pasada temporada consiguió 271.30 puntos tras ganar en Tàrrega, acabar segundo en Balaguer y Mollerussa, y sexto en Lleida, y quiso reivindicar “el esfuerzo” que hay detrás de todo. “A veces acabo de trabajar reventado, pero correr me gusta porque me alivia el estrés”, concluyó.

De forma similar a Menchón, por casualidad, empezó a correr Xavi Valls (Fondistes Tàrrega), campeón de la categoría Veteranos A. Lo hizo a los 36 años y tras dejar el fútbol. “Con la familia y la faena, no tenía tiempo de jugar y empecé a correr”, apuntó. Tras 10 años de trayectoria, Valls firmó 248.79 puntos y lo hizo, como siempre, sin fijarse en la clasificación. “Correr pasó de ser una cosa lejana a una pasión. Sirve para tener un momento contigo mismo, por eso no le doy importancia a las clasificaciones”, explicó.

Además de los 4 atletas, la Gala también premió a Berta Graells, líder de la categoría sénior femenina, Ramón Trullols, de la veteranos B masculina, y a Raimon Palau y Toni Hermoso, campeones de la máster masculina y femenina, respectivamente.