El Madrid arrolla al City y encarrila la clasificación

El Real Madrid goleó por 3-0 al Manchester City, gracias a un ‘hat-trick’ y una exhibición del centrocampista uruguayo Fede Valverde en la primera parte, con la ayuda de un Donnarumma desafortunado, para poner pie y medio en cuartos, ante un conjunto inglés poco reconocible e inoperante. El cuadro de Arbeloa necesitaba una gran noche de Champions y la tuvo a lo grande, gracias a un Valverde que se convirtió en el segundo centrocampista en la historia del Real Madrid –también lo hizo Pirri– en conseguir un ‘hat-trick’ en Copa de Europa.

En el resto de resultados, el Paris Saint-Germain, vigente campeón, también encarriló su clasificación tras vencer por 5-2 al Chelsea FC; el Bodo/Glimt siguió haciendo historia y goleó 3-0 al Sporting de Portugal, mientras que el Arsenal salvó ‘in extremis’ un empate (1-1) en su compromiso fuera de casa ante el Bayer Leverkusen.