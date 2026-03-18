Flick exige un “partido perfecto” para clasificarse

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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, avisó que su equipo deberá jugar hoy “un partido perfecto” en el Spotify Camp Nou frente al Newcastle (18.45/Movistar Liga de Campeones), si quiere sellar el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el técnico alemán analizó las opciones de su equipo ante un rival “muy físico y agresivo” contra el que el equipo azulgrana empató (1-1) en la ida gracias a un gol de Lamine Yamal en el tiempo añadido.

Flick ha instado a sus jugadores a tener “confianza y convicción” para superar la presión “hombre a hombre” que planteará el técnico visitante, Eddie Howe. Y, al ser preguntado por las opciones del Barça de conquistar la Liga de Campeones, se mostró cauto: “Sabemos que puede pasar de todo en el fútbol, pero somos positivos y optimistas, porque tenemos calidad. Somos capaces de ganar esta Champions, pero tenemos que mejorar y deben regresar algunos jugadores de sus lesiones. Esto último es importante de cara al próximo mes”.

Sobre algunos nombres propios de la eliminatoria, el preparador germano comentó que Lamine Yamal, suplente en el último encuentro contra el Sevilla (5-2), completó dos buenos entrenamientos antes de medirse al conjunto inglés, y reconoció que Dani Olmo es una opción para ocupar la posición de ‘falso 9’. “Dani podría ser una opción como falso ‘9’, pero necesitamos a Ferran Torres y (Robert) Lewandowski al máximo nivel hasta final de temporada para conseguir nuestros objetivos”, admitió.

Uno de los momentos curiosos de la comparecencia se produjo cuando Flick fue preguntado por qué motivo prefiere no mirar los penaltis que lanzan sus futbolistas. “Siempre lo he hecho así, me funciona muy bien. Veo la repetición en la pantalla de Markus Sorg (su asistente). No me gusta ver a mis jugadores chutar los penaltis, pero la sensación es muy buena cuando veo la reacción de la afición”, desveló entre risas.

“No pienso en irme. Este será mi último club, mi último trabajo”

■ El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró que “no es el momento” de hablar sobre su renovación, algo que puso ayer encima de la mesa el presidente electo, Joan Laporta, aunque desveló que su intención es retirarse una vez termine su etapa en el club azulgrana. “Ya veremos qué pasa con mi futuro, tenemos mucho tiempo por delante. No estoy pensando en irme a otro lugar. El Barça será mi último club, mi último trabajo. Estoy muy contento aquí”, afirmó el técnico alemán en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle. Flick, que tiene contrato hasta 2027, hizo estas declaraciones después de que Laporta asegurase en una entrevista a RAC1 que está previsto “anunciar en breve” la renovación del técnico alemán hasta 2028.