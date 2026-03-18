Ilerna se convierte en patrocinador del Força Lleida

El CEO de Ilerna, Jordi Giné, y Albert Aliaga, en la fima del acuerdo. - ILERNA

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El centro de Formación Profesional leridano Ilerna y el Força Lleida firmaron un acuerdo de patrocinio vigente hasta el final de la presente temporada, que prevé distintas acciones de visibilidad de la marca durante els partidos del Hiopos Lleida en la Liga Endesa, además de iniciativas dirigidas a los aficionados.

Además, Ilerna contará con presencia en la sala VIP del pabellón y participará en un partido patrocinado durante la temporada. La colaboración prevé la implicación de la compañía como empresa colaboradora en el proyecto social del club “En Bones Mans”.

Según el CEO de Ilerna, Jordi Giné, en el centro “creemos en el deporte como un espacio donde se transmiten valores que también son fundamentales en la educación, como el esfuerzo, la constancia o el trabajo en equipo”. “Para nosotros es un honor apoyar al club”, añadió.

Por su parte, Albert Aliaga, máximo representante del club en la firma del anuncio, señaló que “estamos satisfechos de cerrar este acuerdo”.

El club vuelve a ofrecer la Mona Solidària para Semana Santa

La campaña solidaria de figuras de chocolate personalizadas y la Mona del Força Lleida regresa con motivo de Semana Santa, para recaudar fondos destinados al área de salud mental de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, que recibirá parte de los beneficios. La iniciativa, impulsada desde 2021 junto a Pastisseria Ribes y ampliada al Gremio de Pasteleros, cuenta este año con la participación de diez establecimientos de la provincia.