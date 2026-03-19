Paulí dice que jugar en casa “nos pesa un poco”

Oriol Paulí hizo ayer autocrítica tras la derrota ante el Real Madrid, reconociendo que “lo que no podemos hacer es no competir. En esta Liga, cuando no compites un cuarto, y más contra el Real Madrid, te sacan de la pista y es lo que pasó”, dijo, al tiempo que apeló a que el equipo, al que considera que “tiene mucho margen de mejora”, a “dar un paso adelante” en los dos próximos partidos, el primero de ellos este domingo ante el Joventut en el Barris Nord, donde reconoce que el equipo juega con excesiva presión. “En las últimas citas aquí en casa no hemos estado como queríamos y ahora nos vienen dos partidos en los que tenemos que demostrar qué equipo queremos ser”, comentó.

El gerundense tiene claro que “es más un tema mental, que no nos pese el hecho de jugar en casa, porque este año, por el hecho de no haberles brindado más victorias de las que queríamos, nos pesa un poco”, reconoció. Por ello reclamó recuperar el ADN del Hiopos Lleida: “Tenemos que crecer como equipo y trasladar lo que hacemos durante la semana a los partidos, y esta identidad tan característica del Lleida, de ser un equipo agresivo en defensa y correr, sobre todo en casa, la tenemos que recuperar”, señaló.

También se refirió a la afición después de las dos últimas derrotas antes del parón. “Los aficionados lo son todo para nosotros, son nuestro motor, y cuando no haces bien las cosas y no ganas, te sientes en deuda con ellos”, reconoció. Admitió que la falta de victorias en casa ha afectado al grupo: “Si el equipo está tocado esta temporada es también por eso”, y pidió el apoyo del público: “La gente tiene que hacer un reset, olvidar lo que ha pasado hasta ahora y venir a Barris a darlo todo como siempre, porque es lo que nos da energía”, apuntó.

Sobre la clasificación, evitó lecturas extremas. “Que estábamos salvados era más algo de fuera, porque sabíamos que con ocho victorias no está nada hecho. Ni hace un mes lo teníamos hecho, ni ahora parece que vayamos a bajar”, señaló el capitán, que apeló al crecimiento colectivo. “Estoy tranquilo porque he visto de lo que es capaz este equipo”, concluyó.

El Hiopos ficha al base Adrià Rodríguez, que llega hoy

El Hiopos Lleida anunció ayer el fichaje de otro base, el barcelonés Adrià Rodríguez, un jugador con el que ya había llegado a un acuerdo hace semanas y que se ha podido materializar una vez se ha desvinculado de los Washington State Cougars de la NCAA. El Sant Just Desvern, que en abril cumplirá 23 años, se ha comprometido por lo que resta de temporada y dos más, hasta 2028. Está previsto que hoy, a última hora de la noche, llegue a Lleida para pasar mañana la revisión médica y ya empiece a entrenar, si bien su posible debut el domingo ante el Joventut está muy complicado, ya que el club todavía no ha recibido el tránsfer internacional.Adrià Rodríguez se formó en las canteras del CB Cornellà y el FC Barcelona y luego pasó por el Navarra hasta recalar en el Lucentum Alicante, de LEB Oro, con el que firmó dos buenas temporadas que le abrieron la posibilidad de jugar en el baloncesto universitario estadounidense. Ahora, después de que su equipo no se haya clasificado para la siguiente ronda, el barcelonés ha firmado por el Hiopos para reforzar la posición de base esta misma temporada. “Es un jugador que nos va a dar muchas cosas de cara al futuro, pero que también está preparado para ayudarnos en esta recta final de temporada”, dijo Joaquín Prado, que destacó que “nos va a dar juventud, hambre, talento y capacidad física”.