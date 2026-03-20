Joan Garcia y Eric Garcia estarán disponibles ante el Rayo

Joan Garcia saluda a la grada en el partido ante el Newcastle. - EUROPA PRESS

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El portero del FC Barcelona Joan Garcia no está lesionado, pese a que tuvo que ser sustituido en el partido del miércoles contra el Newcastle de la Liga de Campeones, y estará disponible para el duelo de LaLiga EA Sports del domingo contra el Rayo Vallecano. “Las pruebas médicas realizadas esta mañana a Joan Garcia han descartado cualquier lesión”, aseguró el club blaugrana en un comunicado.

Pese a que parecía que podía haber lesión muscular, dado que fue el portero de Sallent quien pidió el cambio y al ver que se tocaba la zona del gemelo, finalmente las pruebas a las que se sometió ayer descartaron cualquier tipo de anomalía.

También podrá ser convocado hoy por el seleccionador español, Luis de la Fuente, para la fecha internacional previa al triple duelo, entre Liga y cuartos de la Champions, contra el Atlético de Madrid, con el derbi ante el Espanyol de por medio. Tampoco está lesionado Eric Garcia, al que no hizo falta ni hacerle pruebas médicas y estará disponible ante el Rayo.

El Barça de Flick supera en goles al de Pep

El Barça de Hansi Flick está a dos goles de los 300, lleva 298 en los primeros 105 partidos con el técnico alemán, superando así al mejor equipo azulgrana de lahistoria con Pep Guardiola (temporadas 2008-09 y 2009-20), que llevaba marcados 254 en el mismo número de encuentros.

Lewandowski, el goleador más veterano

El polaco Robert Lewandowski (37 años y 209 días), autor de dos tantos en la goleada del Barcelona ante el Newcastle (7-2), se ha convertido en el goleador más veterano en eliminatorias de la Liga de Campeones, según datos de la UEFA.