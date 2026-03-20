Una tesis cuestiona entrenar al portero por separado

Pedro Puigserver, tercero por la izquierda, junto a los directores de la tesis y los miembros del tribunal.

Integrar al portero en los entrenamientos colectivos y en situaciones reales de juego mejora su rendimiento y su capacidad de decisión. Esta es una de las principales conclusiones de la tesis doctoral defendida en la Universitat de Lleida por el investigador Pedro Puigserver Bennassar, que aplica estos conocimientos en el ámbito profesional como entrenador de porteros en el club Al-Ittihad, en Arabia Saudí.

El estudio, titulado El portero de fútbol: un análisis multidimensional de la conducta motriz en competición, plantea que el rendimiento del portero depende de la interacción entre factores físicos, cognitivos, emocionales y relacionales, y no solo del resultado final de sus intervenciones.

Desarrollada en el INEFC bajo la dirección de Pere Lavega y Jorge Serna , la investigación analiza la toma de decisiones de porteros a lo largo de una temporada completa, evaluando su ajuste al modelo táctico del entrenador.

Los resultados muestran que las decisiones alineadas con la lógica estratégica del equipo tienen mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, el estudio también evidencia que en situaciones de alta exigencia física aumenta la probabilidad de error, al dificultarse la capacidad de mantener decisiones ajustadas. Además, la tesis incorpora entrevistas con porteros que permiten comprender el significado de sus acciones. Esta aproximación permite ir más allá del análisis puramente observable y adentrarse en el significado de la conducta motriz, entendida como la acción con intención y contexto. Así, la tesis combina datos cuantitativos –registros de GPS sobre esfuerzo físico– con información procedente de las reflexiones de los jugadores.

Entre sus conclusiones, el trabajo también cuestiona la tradicional separación del portero respecto al resto del equipo en los entrenamientos. En su lugar, propone una preparación integrada, donde el guardameta trabaje en situaciones reales de juego y en coordinación con el modelo táctico del entrenador. El tribunal, presidido por José Ignacio Alonso Roque y con Maria Cadens Roca y Miguel Pic Aguilar como miembros, puso al trabajo la calificación de excelente.