Ouakkati regresa al Atlètic Lleida y refuerza el ataque

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El Atlètic Lleida anunció ayer la incorporación de Youssef Ouakkati, delantero procedente del Atlético Monzón de Tercera RFEF, que se convierte en el decimonoveno futbolista confirmado para la plantilla que dirigirá Juan Carlos Beltrán.

Ouakkati llega al club leridano después de completar una de las mejores temporadas de su carrera. La pasada campaña, con el Atlético Monzón, consiguió anotar hasta 32 goles en 34 partidos de Liga en Tercera RFEF y terminó como máximo goleador de todas las ligas estatales, incluso superando a Sergio Arribas (26), de Segunda División, o Kylian Mbappé (25).

A esta cifra, cabe añadir un gol en los partidos del play off de ascenso y tres tantos más en tres partidos de la Copa Federación. Así, Ouakkati terminó la temporada con un total de 36 goles en competición oficial.

Nacido en Casablanca (29 de septiembre de 1992), Youssef Ouakkati ya disputó dos temporadas con el Atlètic Lleida, durante las campañas 2022-23 y 2023-24, tras llegar al club procedente del Alcarràs. Durante esta etapa, Ouakkati disputó 63 partidos oficiales y marcó 28 goles, una cifra que lo conviertió en el segundo máximo goleador histórico del club. Ahora, tras dos temporadas en el Atlético Monzón, Ouakkati aterriza de nuevo en el Atlètic Lleida para reforzar el juego ofensivo de la plantilla.

La incorporación de Youssef Ouakkati es uno de los movimientos del Atlètic Lleida más destacados en la confección del equipo, jugador al que valoran por su experiencia y su capacidad para marcar diferencias en los metros finales. De esta manera, el club continúa progresando en la construcción de una plantilla competitiva, que ya tiene buena parte de sus piezas definidas. Ouakkati es la decimotercera incorporación en el equipo, después de la del portero Albert Alfonso, los defensas Víctor Sanchís, Adrián Chaves, Gerard González, Cristian Abreu, Jorge Bengoechea y Hugo Ruiz, los centrocampistas Guille Alonso y Dani Santigosa y los ofensivos Moha, Colau y Airan Ruvira.

Además, el club también ha confirmado la continuidad de Jordi Ortega y Juan Aguero, Jaume Pascual, Cucu y Roger Alcalà.