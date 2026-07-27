Dieste, Puyod y Llobera fichan por el At. Lleida

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El Atlètic Lleida anunció ayer el fichaje de Christian Dieste, procedente del Jerez Deportivo de Tercera RFEF, y refuerza el ataque de la plantilla que dirigirá Juan Carlos Beltrán. Además, el club leridano confirmó la incorporación del portero Pablo Puyod y la continuidad de Joel Llobera, guardameta de la casa.

Nacido en Zaragoza, Christian Dieste (4 de septiembre de 1995) es un delantero centro que a sus 30 años cuenta con una trayectoria amplia en el fútbol estatal. Dieste disputó las últimas dos temporadas en Segunda RFEF, primero con el Numancia, donde anotó 10 goles, y la pasada campaña con el Jerez Deportivo, club donde marcó 7 tantos.

Anteriormente, el jugador aragonés disputó dos temporadas en el Tarazona, con una actuación especialmente destacada la campaña 2021-22, cuando anotó 18 goles. Dieste ha pasado por clubes como el Sabadell, el Guijuelo, el Borja, el Santa Isabel, el Son Maresme, entre otros equipos.

Por otra parte, el club leridano también anunció la incorporación de Pablo Puyod (22 de enero de 2003), procedente del Utebo, club donde ha defendido la portería en las dos últimas temporadas y donde disputó dos play offs consecutivos de ascenso a Primera RFEF.

A su lado, la portería también contará con la presencia de Joel Llobera, guardameta formado en la casa y que continuará vinculado al proyecto. El joven portero debutó la temporada pasada en Segunda RFEF ante el Andratx y la previsión es que también tenga ficha con el equipo vinculado del FC Borges para mantener su progresión dentro de la estructura del club.

Con estas tres últimas incorporaciones, el Atlètic Lleida, que inicia esta mañana su pretemporada en el Ramon Farrús, adonde ha trasladado la campaña de abonos, tiene la plantilla prácticamente cerrada con la continuidad de Ortega, Agüero, Pascual, Cucu y Alcalá, y los fichajes de Alfonso, Sanchís, Chaves, González, Abreu, Bengoechea, Ruiz, Alonso, Santigosa, Moha, Colau, Ruvira y Ouakkati.