Durán y Sagardoy reinan en la Vansa Bike Race

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La estación de esquí nórdico de Tuixent-La Vansa acogió ayer la segunda y última jornada de la Vansa Bike Race, prueba puntuable para la Copa de España de BTT XCO e incluida también en el calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Tras el arranque del sábado con las categorías de promoción y máster, la competición vivió su desenlace con las carreras de mayor nivel, en un fin de semana que reunió a cerca de 300 corredores nacionales e internacionales, entre ellos varios campeones de sus respectivos países y ciclistas llegados desde Argentina.

En la categoría Élite masculina, la victoria fue para Agustín Durán, que completó el exigente recorrido en un tiempo de 1:37:02 y superó a Ignacio Gallo y Gexan Albisu. En la prueba Élite femenina, el triunfo correspondió a Estíbaliz Sagardoy (Saltoki Orbea Development), que dominó con autoridad para imponerse en 1:26:09 por delante de Núria Bosch y Lucía Gómez.

En la categoría sub-23 masculina, el vencedor fue Raúl Villar Blanco (Saltoki Orbea Development) que fue tercero absoluto, mientras que en sub-23 femenina se llevó el triunfo Lucía Miralles (JRG Coloma Norclamp), que además fue segunda absoluta en la clasificación conjunta con las Élite. El resto de categorías también coronaron a sus respectivos vencedores. En júnior masculino se impuso Pablo Rodríguez Romo (Extremadura-Petrogold-FT Probi), mientras que en júnior femenina la victoria fue para Lucía Sánchez-Montañez Fernández (BikeOcasión-Nosolorodamientos). En cadete femenina ganó Gisela Herrero Herrero (Mirat Team), en máster 40 femenina la primera posición fue para Meritxell Vidal Belart (Pallars Club BTT) y en máster 50 femenina se adjudicó el triunfo Mónica Geremías Redondo (Blanda Espartans Club Ciclista).

Con esta nueva edición, la Vansa Bike Race volvió a consolidarse como una de las citas de referencia del calendario estatal de bicicleta de montaña.