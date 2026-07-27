Oros para Noa Priego y Jordi Carrasco en la última jornada

Noa Priego, con las 3 medallas ganadas. Jordi Carrasco, segundo por la derecha, con el oro en el relevo.

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La nadadora del CN Tàrrega Noa Priego puso ayer el broche de oro a su brillante actuación en el XLVII Campeonato de España júnior de Sabadell al proclamarse campeona de los 200 metros braza, un triunfo que le permitió cerrar la competición con tres medallas, dos de ellas de oro. La leridana ya se había impuesto en los 50 braza y había sido subcampeona en los 100 braza, prueba en la que además firmó su segunda mejor marca personal. Completó su participación con una quinta posición en los 200 estilos y una novena en los 400 estilos.

También destacó el leridano Jordi Carrasco, que amplió su excelente balance en este campeonato hasta las cinco medallas al conquistar el oro en el relevo 4x100 estilos formando parte del CN Sabadell junto a Alexandre Comas, Erick Eloyan y Cristian Córdoba. El conjunto vallesano redondeó el campeonato proclamándose además campeón de España por equipos masculinos.

La cita estatal también marcó el final de una etapa para Martí Nosàs. El nadador del CEN Balaguer disputó su última competición con el club antes de afrontar un importante cambio en su carrera deportiva. Nosàs cerró el campeonato con un undécimo puesto en 200 braza, un decimocuarto en 100 braza y un vigésimo sexto en 50 braza, resultados que confirman su progresión.

La próxima temporada defenderá los colores del CN Sant Andreu, uno de los clubes más potentes de la natación española, donde buscará seguir creciendo y competir al máximo nivel estatal.