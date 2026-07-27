La sicorista Ona Barrau, subcampeona de España en el ejercicio de mazas

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La gimnasta leridana Ona Barrau firmó una de las actuaciones más destacadas del Sícoris Club al proclamarse este mes subcampeona de España en el ejercicio de mazas durante el Campeonato de España por equipos de gimnasia rítmica disputado en Castelló. La deportista, una de las jóvenes promesas del club y habitual este año en las convocatorias de tecnificación de la Federación Española, volvió a confirmar su progresión con una medalla de plata de gran prestigio. En el mismo campeonato, su compañera Emma Cuesta rozó también los puestos de honor al finalizar séptima en la clasificación de aro.

El éxito de Barrau culminó una temporada de crecimiento para la sección de gimnasia rítmica del Sícoris. El pasado 28 de marzo, Barrau y tres gimnastas más del club (Nayeli Ginés, Ares Subirà y Queralt Vinós) participaron en León en una concentración del programa de Tecnificación-Preselección I-2026. Al final, fue Vinós la elegida para formar parte del equipo español júnior.

El club cuenta actualmente con 110 gimnastas, desde los 3 años hasta sénior, y continúa ampliando su base. Esta temporada incorporó por primera vez a dos chicos en la disciplina: Matías Amaya y Edu Creanga.