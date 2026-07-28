Éxito en la quinta edición del Torneig de Vòlei de Rosselló

Publicado por Redacció Lleida Creado: Actualizado:

El Torneig de Vòlei de Rosselló cerró una exitosa quinta edición que reunió a un buen número de participantes, tanto locales como procedentes de Lleida y Alpicat. Organizado por el Grup de Joves de Rosselló, el torneo se celebró entre el 13 y el 24 de julio, y fue el equipo Alcohòlics No Anònims quien terminó llevándose el título. El éxito de la competición confirma la buena iniciativa, que concluyó con la ya tradicional cena entre participantes.