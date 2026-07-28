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Éxito en la quinta edición del Torneig de Vòlei de Rosselló

Los participantes de la quinta edición del torneo de voleibol de Rosselló en una foto de familia.

Los participantes de la quinta edición del torneo de voleibol de Rosselló en una foto de familia.

Carles Diaz
Publicado por
Redacció
Lleida

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El Torneig de Vòlei de Rosselló cerró una exitosa quinta edición que reunió a un buen número de participantes, tanto locales como procedentes de Lleida y Alpicat. Organizado por el Grup de Joves de Rosselló, el torneo se celebró entre el 13 y el 24 de julio, y fue el equipo Alcohòlics No Anònims quien terminó llevándose el título. El éxito de la competición confirma la buena iniciativa, que concluyó con la ya tradicional cena entre participantes.

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