El Atlètic Lleida se somete a las primeras revisiones médicas

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El Atlètic Lleida sigue poniendose a tono. El equipo dirigido por Juan Carlos Beltrán, que comenzó los entrenamientos el lunes, pasó ayer las revisiones médicas y completó la segunda sesión de preparación de cara a la temporada 2026-2027.

Tras el entrenamiento de ayer, 17 miembros del equipo pasaron por las revisiones correspondientes a cargo de Vithas Lleida, que llevó a su equipo de profesionales a las instalaciones del campo. Han sido 13 jugadores y 4 miembros del staff técnico, entre ellos el entrenador, Juan Carlos Beltrán; el segundo entrenador, Pablo Castelló; el preparador físico, Otger Guasch; el entrenador de porteros, Pol Fresneda, y Victor Sanchís, Youssef Ouakkati, Moha, Jorge Bengoechea, Roger Alcalá, Pablo Puyod, y otros jugadores más.

Las revisiones constaron de antropometría básica, electrocardiograma e interrogatorio de antecedentes médicos. Esta semana, el resto de la plantilla de Cappont pasará las mismas pruebas.