El Ilerna Lleida hace oficial el fichaje de Darius McGhee para la próxima temporada

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El Ilerna Lleida ha hecho oficial este miércoles el fichaje del base norteamericano Darius McGhee, de 27 años y 1,75 metros de altura, tal como explicó SEGRE .

El jugador viene del Bourg francés, con el que conquistó la Eurocup después de batir en la final al mejor de tres partidos al Besiktas turco. El base de Roxboro (Carolina del Norte), que anteriormente ya había jugado en el Telekom Bonn, no ocupará plaza de extracomunitario al poseer el pasaporte armenio, con cuya selección nacional ya debutó el pasado mes de febrero anotando 35 puntos en la derrota ante Bulgaria.

McGhee, con experiencia en Europa y una buena trayectoria en la NCAA, es el director de juego por el que se ha decantado la dirección deportiva, en busca de un jugador con buen manejo del balón, buen asistente y con dotes de anotador, sobre todo desde más allá de la línea de 6,75. Formado en los Flames de la Liberty University, firmó muy buenos números en su última temporada universitaria, promediando casi 23 puntos por partido.

Además, acabó siendo el segundo jugador de la historia de la NCAA con más triples anotados durante su periplo universitario, con 528, superando incluso a Stephen Curry, con 414. McGhee también igualó el récord de triples anotados en una sola temporada universitaria que ostentaba la estrella de los Golden State Warriors con 162, con un porcentaje de acierto cercano al 40 por ciento.

Pese a la destacada actuación en la NCAA, el de Carolina no fue seleccionado para draft de la NBA, si bien firmó con los Indiana Pacers para jugar en su equipo de la G-League. Su experiencia europea la comenzó hace dos temporadas en el Telekom Baskets Bonn alemán, con el que promedió 15,4 puntos y 4,3 asistencias en la Bundesliga, destacando varias anotaciones por encima de los 30 y 40 puntos. En la Basketball Champions League firmó 16,1 puntos y 3,6 asistencias por encuentro, destacando los 37 puntos que anotó en la victoria contra el Andorra, que supuso la eliminación del equipo del Principat en Europa.

Esta temporada en el Bourg francés fue de los más destacados, promediando 10,8 puntos, 2,8 rebotes y 4,7 asistencias en casi 25 minutos de juego por partido, números que mejoró en la competición europea, con 12,3 puntos, 2,8 rebotes y 4,7 asistencias, para una valoración media de 11,7. El acuerdo es total y solo falta firmar el contrato. Su llegada potenciará una posición en la que continúan Dani Garcia y Adrià Rodríguez, si bien su versatilidad, ya que puede actuar de escolta, dará más alternativas a Gerard Encuentra y asumir también más protagonismo ofensivo.