El Lleida supera los 1.800 socios en la primera semana de la campaña para el curso 2026-27

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El interés por el Lleida CF sigue creciendo. El club azul alcanzó ayer los 1.815 abonados, apenas una semana después de presentar la campaña de socios para la temporada 2026-2027. La afición ha respondido con creces a la llamada del nuevo proyecto popular, que la temporada que viene competirá en Cuarta Catalana. Aun así, la entidad del Segrià no quiere parar y, tal y como indicó en sus redes sociales, sigue “trabajando para que cada vez seamos más las personas que hacemos crecer este club”.

Por otro lado, los leridanos anunciaron dos nuevas incorporaciones para el equipo dirigido por el técnico Roger Lamesa: el mediapunta Xavi Martínez y el centrocampista Aleix Rumbo, que serán la octava y la novena incorporación del club, respectivamente.

Martínez llega procedente del Alcarràs, de Segunda Catalana, donde jugó las últimas dos temporadas y regresará a la que fue su casa durante la temporada 2023-24, cuando jugó con el filial del Lleida.

Por su parte, Rumbo llega procedente del juvenil A de la UE Bordeta, equipo con el que la pasada temporada terminó en segunda posición de Primera Provincial y anotó 4 goles.