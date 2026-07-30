El atleta Bernat Erta, preseleccionado para el Europeo de Birmingham

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El atleta leridano Bernat Erta fue preseleccionado ayer para formar parte del equipo español de relevo 4x400 en el Campeonato de Europa que se celebrará en Birmingham entre el 10 y el 16 de agosto.

Erta, actual atleta del FC Barcelona, fue quinto en la prueba de los 400 metros con un tiempo de 46.61 segundos en el último Campeonato de España, disputado el pasado fin de semana en Málaga. Aunque el registro logrado en el Estatal no fue suficiente para alcanzar la mínima europea, la Real Federación Española de Atletismo anunció ayer que cuenta con el atleta leridano para integrar los equipos de relevos 4x400 masculino y mixto, a la espera de que los técnicos decidan qué atletas competirán en cada uno.

Junto a él, en categoría masculina para los relevos han sido preseleccionados para viajar a Birmingham Manuel Bea, Juan Jose de la Rosa, David García, Asabu Pines y Ángel González (reciente oro en el Campeonato de España). Erta, que subió al máximo escalón del podio en los 400 del Campeonato de España de 2025, expresó su decepción en un mensaje en sus redes sociales después del reciente Estatal por “no haber podido plasmar en la pista los resultados que esperaba y los buenos entrenamientos” que había estado realizando en su preparación.

Con esta convocatoria, Erta sumará su decimoséptima internacionalidad de su carrera. La primera fue con tan solo dieciocho años, en un debut en los Europeos Indoor de Glasgow en que conquistó la medalla de plata con el relevo 4x400. Posteriormente, también consiguió otras dos medallas de plata en los relevos del Mundial celebrado en Belgrado (2022) y en el Europeo de Apeldoorn (2025).