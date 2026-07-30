Emocionante recibimiento a Travé y Vilarrubla en La Seu

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Parc Olímpic del Segre de La Seu se convirtió ayer en el escenario del reconocimiento a los dos recién llegados piragüistas del Club Cadí Canoe Kayak que acaban de disputar el Campeonato del Mundo de piragüismo eslalon en Oklahoma. Compañeros del club deportivo, familiares y el ayuntamiento ofrecieron un sentido recibimiento al palista de Adrall (Ribera d’Urgellet), Miquel Travé, campeón del mundo en canoa (C1), y a la también palista de La Seu, Núria Vilarrubla, que se quedó a las puertas de colgarse la medalla de bronce en la final por equipos de C1.

Travé, agradeció el apoyo y auguro “un futuro muy bueno gracias a los jóvenes que nos siguen y que están realizando muy buenas competiciones”. “Nosotros somos sus referentes y debemos ayudarles a que cumplan sus sueños pero siempre desde el disfrute”, añadió. La local Núria Vilarrubla apostó porque “la salud del club continúe creciendo”. También estaba prevista la presencia de la andorrana Mònica Doria, integrante del club y que se ha proclamado subcampeona del mundo en C1 femenino. Su entrenador, Cristian Tobio, recogió un ramo de flores en su representación y la excusó por encontrarse de viaje.