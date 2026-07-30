El Ilerna Lleida hace oficial el fichaje de McGhee para la próxima temporada

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El Ilerna Lleida hizo oficial ayer el fichaje del base estadounidense Darius McGhee, de 27 años y 1,75 metros de altura, por una temporada procedente del Bourg francés, vigente campeón de la Eurocup y cuartofinalista en el play off de la liga francesa. El base nacido en Roxboro (Carolina del Norte) no ocupará plaza de extracomunitario, ya que cuenta con pasaporte de Armenia con cuya selección debutó el pasado mes de marzo ante Bulgaria, en un partido en el que su selección cayó por 80-100, pero él anotó 35 puntos.

De este modo, el conjunto burdeos cierra su segunda incorporación de la temporada —la primera cara nueva— tras el fichaje del base de Mataró Dani García que, a pesar de disputar el segundo tramo del curso pasado en el Barris Nord, firmó a principios de julio por una temporada tras desvincularse del Múrcia.

Con este traspaso, McGhee afrontará su tercera aventura europea tras su destacado paso por el Telekom Baskets Bonn alemán y el Bourg francés. En Alemania, el base norteamericano brilló durante la temporada 2024-2025 en la que promedió 15,4 puntos, 4,3 asistencias y un 12,3 de valoración en la Bundesliga. Asimismo, en la Champions League firmó 16,1 puntos y 3,6 asistencias por partido, llegando incluso a anotar 37 puntos en las rondas clasificatorias ante el MoraBanc Andorra. En Francia, se consagró como uno de los jugadores más destacados del Bourg, promediando 10,8 puntos y 4,7 asistencias en liga. Cifras que superó con creces en la Eurocup, donde firmó 12,3 puntos, 4,7 asistencias y una media de 11,7 de valoración por partido en una competición que terminó ganando ante el Besiktas turco.

En Estados Unidos, McGhee brilló con Liberty Flames en la NCAA, donde se convirtió en el segundo jugador con más triples anotados (528), superando los 414 de Stephen Curry. Además, igualó el récord de triples anotados en una sola temporada universitaria que ostentaba la estrella de los Golden State Warriors con 162.

Por su parte, el director deportivo del Ilerna Lleida, Joaquín Prado, valoró positivamente la incorporación del jugador de Carolina, asegurando que “va a ser uno de nuestros grandes generadores ofensivos”. “En Europa, lleva unos años demostrando su capacidad anotadora, para acelerar y dirigir al equipo desde la posición de base. Como sucede con todas las incorporaciones que llegan a nuestra Liga, de su capacidad de adaptación dependerá buena parte de su éxito, pero estamos muy contentos”, remarcó Prado.

La llegada de McGhee completa, según el director deportivo, la posición de base, la cual se disputará con Dani Garcia y Adrià Rodríguez. Aun así, el estadounidense también puede actuar de escolta y le dará más alternativas a Gerard Encuentra que, tras las incorporaciones del propio McGhee y de Dani Garcia, y las renovaciones de Mikel Sanz, Melvin Ejim y James Batemon, empieza a perfilar su equipo para el próximo curso.

Hughes, que la pasada temporada jugó en el Girona, militó en el equipo de Gerard Encuentra durante la temporada 2021-2022, dejando grandes sensaciones. Asimismo, Kuath fue una pieza clave en la temporada del ascenso a la ACB, siendo elegido MVP de la Final Four.