El Ciutat La Seu tiende lazos con Gambia gracias al balón

El Club Esportiu Ciutat La Seu ha convertido el fútbol en un puente entre culturas y en una herramienta de integración social que va más allá de las fronteras del Alt Urgell. Desde su creación, en 2016, la entidad mantiene un estrecho vínculo con la comunidad gambiana de La Seu d’Urgell, cuyos hijos e hijas se incorporaron desde el primer momento a la actividad del club. Una relación que ha ido creciendo con los años y que ahora quiere extenderse también a Gambia, especialmente para mantener el contacto y hacer un seguimiento de los niños y jóvenes que han regresado a su país de origen. Los primeros en incorporarse fueron Fátima, Usumani, Kajatu, Mamadou y Abu, hijos de Mamadou Sidibeh Danso, actual presidente del Ciutat La Seu. En 2020, el club contaba ya con una veintena de futbolistas de procedencia gambiana, muchos de ellos nacidos en La Seu. Esta temporada mantiene 14 jugadores y monitores de origen gambiano, pese a que las dificultades para encontrar vivienda en la localidad han provocado que algunas familias hayan regresado a su país.

La entidad quiere reforzar esta conexión mediante iniciativas como la participación en el torneo benéfico de la Fundació Kalilou Jammed, organizado por el Inter Escaldes de Andorra y destinado a apoyar proyectos en Gambia. El club juega, además, con equipaciones que representan tanto a Catalunya como a Gambia.

Esta dimensión internacional se suma a otra colaboración que el club mantiene desde 2016 con el Centro Socio-Cultural y Deportivo Djiguiya, del barrio de Sabalibougou, en Bamako (Mali). El vínculo nació tras el encuentro de su coordinador, Antonio García Medel, con jóvenes malienses durante un torneo de fútbol base en Portugal. Desde entonces, la entidad del Alt Urgell presta apoyo deportivo, material y económico puntual al centro, que trabaja con menores en situación de vulnerabilidad y utiliza el fútbol y la educación como herramientas de inclusión.

Con cerca de un centenar de jugadores de entre 4 y 16 años, muchos de ellos becados por el club, el Ciutat La Seu también ha impulsado campañas de recogida de botas para facilitar que todos los niños puedan jugar.