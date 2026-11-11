Tecnología 4D para prevenir lesiones desde Lleida

La Unidad de Biomecánica de MiNovAliança, dirigida por el doctor Fernando Pifarré, está elaborando estudios biomecánicos de la marcha en 4D para detectar alteraciones en el apoyo del pie que puedan provocar lesiones por sobrecarga. “Somos el único centro que hay en España que realiza estos estudios”, afirma Pifarré, que explica que esta tecnología incorpora la aceleración al análisis del movimiento.

La exploración comienza con una valoración en camilla para estudiar las rotaciones internas y externas de las rodillas, las alineaciones y posibles torsiones tibiales. Después, con el paciente de pie, se analiza la distribución de las cargas y presiones plantares para detectar desequilibrios. “Podemos ver cómo apoya cada pie y detectar, por ejemplo, si uno no contacta con la parte externa porque está pronado”, explica.

La tercera fase consiste en un estudio dinámico que permite reproducir la marcha a cámara lenta. “Analizamos la fase de choque del talón, el apoyo de todo el pie y la fase aérea”, detalla el especialista. Las imágenes proporcionan datos matemáticos y físicos que permiten conocer con precisión el comportamiento de la pisada durante el desplazamiento. La incorporación de la aceleración permite observar cómo evoluciona el apoyo a lo largo de la marcha y complementar la información obtenida en el estudio estático. De esta manera, se pueden identificar alteraciones que no siempre resultan evidentes si el paciente está parado. La prueba está orientada tanto a personas con molestias recurrentes como a deportistas que quieren prevenir problemas derivados de una mecánica de apoyo inadecuada. “Toda esta información es importante para la confección de una órtesis plantar”, señala Pifarré. Las órtesis son dispositivos externos que se aplican en una zona del cuerpo para corregir deformidades. A partir de los resultados se diseña informáticamente una plantilla personalizada, que posteriormente se fabrica y se prueba en la consulta. El control posterior permite comprobar la adaptación de la órtesis y valorar la evolución del paciente.