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Los Mossos d'Esquadra arrestaron el pasado 7 de noviembre a dos jóvenes de 18 y 19 años acusados de agredir sexualmente a una menor en el parking de una discoteca en Golmés. Tras pasar a disposición judicial el pasado 9 de noviembre, el juez de guardia decretó su ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza. Una medida que había solicitado la Fiscalía, según confirmaron fuentes judiciales a este diario. Según señaló ayer la Policía catalana, los hechos tuvieron lugar sobre las 00.30 horas, cuando los acusados presuntamente introdujeron a la víctima en un vehículo, donde la agredieron sexualmente, mientras estaban en el aparcamiento de la discoteca Big Ben. Fuentes policiales señalaron que la agresión llegó a consumarse. Entretanto, gracias a varios testigos que estaban en el lugar, junto con la rápida actuación de los vigilantes de seguridad de la discoteca, pudieron alertar a una patrulla de los Mossos que se encontraba en uno de los accesos y pararon el vehículo con el que los dos sospechosos iban a irse. Los agentes pudieron identificarlos y quedaron detenidos por un presunto delito de agresión sexual.

Según los datos publicados por el ministerio de Interior, hasta junio de este año se han registrado 160 denuncias por delitos sexuales en las comarcas leridanas, con un aumento del 9,6%. Por otra parte, un estudio de la Fundació Salut i Comunitat, presentado el lunes, indica que el 99,1% de las mujeres ha sufrido violencia sexual en contextos de ocio nocturno y el 68,7% de las mujeres ha sufrido tocamientos no deseados.

Entretanto, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha confirmado la absolución de un joven acusado de agredir sexualmente a su pareja cuando ella tenía 15 años y él acaba de hacer 18, en una relación que tuvo lugar en el Pallars entre finales de 2022 y principios de 2023. El tribunal, según informó ayer ACN, desestima el recurso de la acusación particular contra la sentencia de la Audiencia, que aplicó la llamada cláusula Romeo y Julieta, al considerar que las relaciones fueron consentidas y que había proximidad entre los dos en edad y en grado de desarrollo y madurez. Los contactos sexuales se producían en el lavabo del instituto y en zonas apartadas de las poblaciones donde vivían.