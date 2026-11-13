Los favoritos copan las semifinales del Catalonia Open del Tennis Urgell

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El Catalonia Open-Ara Lleida ya conoce a sus semifinalistas. La jornada de cuartos de final, disputada ayer en las pistas del Club Tennis Urgell, confirmó las expectativas en buena parte de los enfrentamientos, aunque también dejó alguna sorpresa, como la eliminación del segundo cabeza de serie masculino, el australiano Ryan Bolger, a manos del español Pablo Basset en tres sets por 4-6, 6-2 y 6-1.

El griego Ioannis-Panagiotis Vasileiadis, primer favorito, superó al también español Tim Franco por 6-3 y 7-6(3) y su rival será el monegasco Marco Mattia Capitini, cuarto cabeza de serie, que venció con claridad a Àlex Bassas por 6-2 y 6-1. La otra semifinal enfrentará al chino Yu Ting Wu, que derrotó a su compatriota Yichen Liu por un doble 6-4, y al citado Basset.

En categoría femenina, la primera cabeza de serie, la española Alice Ferreira, cumplió los pronósticos y superó a la polaca Lena Hendigery por 6-4 y 6-1, y ahora se enfrentará a la italiana Nicole Scarpino, cuarta favorita, que remontó ante la rusa Sofiia Smirnova (2-6, 6-3 y 6-4). La otra semifinal medirá a la rusa Anna Chuchilina, tercera favorita, y a la española Anna Serafimovitch, segunda, que derrotaron a Victoria Meza (6-4 y 6-0) y Carlota Escalé (4-6, 6-1 y 6-1), respectivamente.