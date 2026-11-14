Bovera espera a 200 corredores en la Cursa ‘On Déu va perdre l’espardenya’

Publicado por JORDI VERNET ARGILAGA Creado: Actualizado:

La localidad de Bovera espera el próximo domingo 22 de noviembre llegar a los 200 participantes en la primera edición de la cursa ‘On Déu va perdre l’espardenya’, un evento cuyo nombre, según afirmó ayer en rueda de prensa su alcalde, Òscar Acero, viene dado por su localización y porque “somos la puerta de Les Garrigues”.

La prueba tendrá distintas modalidades: la carrera trail, con un recorrido de 14 kilómetros y 350 m de desnivel; dos carreras por pista y senderos, de 10 y 5,5 km, con desniveles de 200 y 120 metros, respectivamente; y una caminata, también de 5,5 km. El objetivo de ofrecer distintas distancias es conseguir que “haya más accesibilidad e inclusividad”, destacó Xavi Thai, CEO de Xt Sports Events, entidad organizadora.

Una de las curiosidades de este evento es que la organización, que cuenta con una veintena de voluntarios, esconderá una ‘espardenya’ en el recorrido, que será, en parte, común para todas las modalidades, y quien la encuentre se llevará una garrafa de aceite como premio. Además, los ganadores de las distintas categorías masculinas y femeninas, que se dividen entre general, sénior, veteranos y máster, recibirán un trofeo elaborado por la Escuela Sant Josep de Lleida.