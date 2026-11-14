El campo de fútbol del Recasens cumple 55 años

Publicado por P. OSORIO Creado: Actualizado:

El campo de fútbol del Recasens, la que ha sido la casa del AEM desde 1971, cumplió 55 años el pasado 12 de octubre. Medio siglo de historia vinculada al conjunto decano de la capital del Segrià, fundado en 1925 bajo el nombre de Clavé CF, y que ha sido una parte fundamental en el desarrollo del fútbol femenino y formativo del territorio.

La jornada inaugural se celebró el 12 de octubre de 1971 en un acto que, según el Diario de Lérida, acogió a “centenares de aficionados”. El nuevo campo de fútbol, que cogió el nombre de su promotor y propietario Josep Recasens Gassió y dejó atrás el campo de la carretera de Corbins, vivió una jornada intensa que arrancó con la bendición de las instalaciones por parte del vicario general de la Diócesis, Amadeo Colom Freixa, auxiliado por el consiliario de Maristas, entidad estrechamente vinculada con el club, el reverendo Antonio Parramón. El acto religioso dejó paso a los partidos, que arrancaron con la disputa del AEM B Juvenil-Talleres Besora (2-3) y el AEM A Juvenil-Rumor (1-3). Luego, llegó el turno del primer equipo, que cayó ante el Vilanova de Segrià (2-3) en un partido de Segunda Regional. Cortés y Plana anotaron los tantos locales. La jornada también contó con dos partidos de exhibición entre un equipo femenino del Secà y otro vinculado con el Bar Mateo, que fue un preliminar al choque entre los veteranos del Barça y del Lérida-AEM, un equipo nacido de la estrecha vinculación entre la UD Lérida (UE Lleida) y el club aemista. Los azulgranas, con jugadores de la talla de Manchón o Martí Vergés, no pudieron pasar del empate a cero.

El nuevo campo de fútbol impulsado por los Recasens fue clave en el desarrollo de una entidad que en 2003 inauguró la sección femenina, la más laureada del club. Aun así, el vínculo entre el AEM y la familia Recasens no duró para siempre, ya que tras el fallecimiento de Josep Recasens, sus tres hermanos, que heredaron dos terceras partes de los terrenos, exigieron que el club abandonara su casa tras no llegar a un acuerdo con el ayuntamiento después de que expirara el contrato de arrendamiento firmado en su día por Josep. Sin embargo, tras la compra de todos los terrenos por parte de la Paeria, propietaria de la otra tercera parte, el campo pasó a ser gestionado por esta y, 55 años después, el AEM sigue representando el fútbol leridano en el Secà.