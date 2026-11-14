El Atlètic Lleida golea al Martinenc en casa y duerme segundo (5-0)

Publicado por JORDI ARGILÉS Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha conseguido una contundente victoria por 5-0 delante del Martinenc en el Camp d'Esports, en un partido correspondiente a la Tercera RFEF. Los leridanos han estado muy superiores durante todo el enfrentamiento y han sentenciado el duelo con un espectacular tramo final de primera parte, en la que han conseguido tres goles en sólo siete minutos. A la reanudación, el conjunto local ha mantenido el dominio y ha ampliado la ventaja hasta firmar la goleada más amplia de la temporada. Con este triunfo, el Atlètic Lleida dormirá este sábado en la segunda posición de la clasificación.

El partido ha empezado con una primera ocasión clara para los locales. En el minuto 9, Youssef ha probado un chute cruzado después de una buena llegada al área rival, pero Craviotto ha respondido con una gran intervención abajo. El Martinenc también ha tenido su oportunidad en el minuto 12, cuando Carlos González ha buscado la escuadra con un chute con rosca que se ha marchado por muy poco.

Después de estos primeros avisos, el Atlétic Lleida ha impuesto su superioridad. En el minuto 32, Moha ha inaugurado el marcador con un gran chute ajustado al palo que ha superado Craviotto. Sólo dos minutos después, Agüero ha ampliado la ventaja (2-0) al culminar una buena jugada de Youssef. El mismo delantero ha sido protagonista del tercer gol en el minuto 39, después de una espectacular acción individual dentro del área rival que ha acabado con la pelota en el fondo de la red. De esta manera, los leridanos se han marchado al descanso con una cómoda ventaja de tres goles.

A la segunda mitad, el Atlètic Lleida ha seguido dominando desde el primer minuto. De hecho, sólo reprenderse el juego, Youssef ha aprovechado un grave error defensivo del Martinenc para marcar el cuarto gol de la tarde (4-0), en el minuto 46. Los locales no han levantado el pie del acelerador y al minuto 54 Agüero ha sido a punto de conseguir un auténtico golazo con una vaselina desde la frontal, pero la pelota se ha estrellado en el palo.

Con el partido completamente controlado, los dos entrenadores han aprovechado para introducir cambios. El Atlètic ha seguido generando peligro y en el minuto 72 ha llegado el quinto y definitivo gol. Jaume Pascual ha ejecutado un córner con una buena centrada que Roger Alcalà ha aprovechado para establecer el 5-0. En los minutos finales, los leridanos han gestionado la ventaja sin conceder opciones al conjunto visitante. Airan ha visto una tarjeta amarilla en el minuto 80 después de cometer una falta.

De esta manera, el Atlètic Lleida ha firmado una victoria contundente en el Camp d'Esports, en un partido en que ha demostrado su superioridad ofensiva y ha resuelto el duelo con un gran vendaval de goles. El 5-0 delante de un Martinenc que todavía no ha conseguido ganar ningún partido como visitante confirma el buen momento de los leridanos, que dormirán en una meritoria segunda posición de la clasificación.