El Pons Lleida da la campanada y jugará su segunda final de la Continental tras tumbar al Barça

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El Pons Lleida agranda un poco más su historia europea al clasificarse este sábado contra todo pronóstico para su segunda final de la Continental Cup, después de ganar al todopoderoso Barça en una semifinal vibrante (6-5). Después de jugar la final a partido único en 2021 contra el Sporting de Lisboa en Mollerussa, donde cayó por 3-1, los listados buscarán este domingo (15.00) su primer título. El Pons Lleida arrancó el partido tomando la iniciativa y suyas fueron las primeras ocasiones. Badia disparó demasiado alto al primer minuto de juego y dos más tarde remató al cuerpo del portero. La réplica azulgrana no se hizo esperar y fue Alabart el que obligó a Bosch a meter su manopla en un disparo a media altura. Una combinación entre Ciocale y Badia casi se transforma en el primer tanto, y poco después, el argentino, a la media vuelta probó ante un Arnau Martínez que se empezaba a desesperar con su defensa. Pero segundos más tarde llegó el jarro de agua fría. Un despiste defensivo dejó solo a Alabart, que empalmó un fuerte disparo que se coló por la escuadra izquierda. El tanto dejó tocado a los listados, que pudieron haber encajado el segundo de no ser por la buena actuación de Xavi Bosch.

El meta de Juneda detuvo los disparos de Gavioli, Barroso y Alabart, y faltando tres minutos para llegarse al descanso, se lució en un penalti cometido por Moncusí sobre Casas que le costó, además, la exclusión. Barroso ejecutó la pena máxima y Bosch paró el primer disparo y el posterior rechace. El Pons Lleida resistió los dos minutos en inferioridad hasta el final de la primera parte, que concluyó con los dos equipos con tres jugadores de pista por la exclusión de Casas. Los de Carlos Cortijo salieron en la segunda parte con otro aire, mucho más metidos y ya al primer minuto lograron igualar el marcador con un tanto de Moncusí. No tardó el Barça en devolver el golpe por mediación de Casas, pero Moncusí volvió a restablecer las tablas con un gol que tuvo que ser validado por el VAR. Badia disparó y la bola, después de tocar en el larguero y en la espalda del portero, quedó muerta en la línea de gol, donde el de Cassà de la Selva la empujó a la red. Tras sendos avisos del propio Moncusí y Giménez, Badia situó el 3-2 al aprovechar un rechace de Martínez a disparo de Miguélez.

De nuevo el Barça reaccionó rápido, y otro vez por mediación de Casas, pero el Pons Lleida no se rindió y una asistencia de Darío la aprovechó Moncusí para situar el 4-3. El delirio en las gradas se desató tres minutos después, cuando Ciocale, en una gran acción personal, puso el 5-3 faltando 2:24 minutos. Había tiempo y el exlistado Nico Ojeda lo dejó claro con el 5-4. El Barça lo arriesgó todo y puso el portero-jugador, una decisión que le salió mal, ya que una pérdida la aprovechó su canterano Ortigosa, que está cedido en Lleida, para sentenciar con el 6-4. El Barça aún buscó la épica y Casas anotó el 6-5, pero solo faltaban 3:4 segundos y el Pons Lleida aguantó para certificar una clasificación histórica.