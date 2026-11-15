El iLERNA Lleida toca fondo y sigue sin ganar en casa (92-98)

Publicado por JORDI ARGILÉS Creado: Actualizado:

Nueva derrota del iLERNA Lleida en el derbi catalán contra Manresa después de un partido donde el equipo ha vuelto a ir a remolque, a pesar de la remontada al tercer cuarto. Los mejores para los leridanos han sido McGhee, en su mejor partido de la temporada con 25 puntos, y Hughes, que ha sido inspirado al tercer cuarto para cambiar el marcador con el 69-67.

Un parcial de 3-16 después del 71-70 ha decidido un partido donde Batemon ha aparecido muy tarde, ya sin tiempo de respuesta. Los leridanos acaban colistas y con una pitada final del Barris Nord. La próxima semana visitan Coruña, el domingo a las 12:30 del mediodía.