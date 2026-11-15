El iLERNA Lleida toca fondo y sigue sin ganar en casa (92-98)
Séptima derrota consecutiva de los leridanos que acabarán la jornada como colistas de la ACB
Nueva derrota del iLERNA Lleida en el derbi catalán contra Manresa después de un partido donde el equipo ha vuelto a ir a remolque, a pesar de la remontada al tercer cuarto. Los mejores para los leridanos han sido McGhee, en su mejor partido de la temporada con 25 puntos, y Hughes, que ha sido inspirado al tercer cuarto para cambiar el marcador con el 69-67.
Un parcial de 3-16 después del 71-70 ha decidido un partido donde Batemon ha aparecido muy tarde, ya sin tiempo de respuesta. Los leridanos acaban colistas y con una pitada final del Barris Nord. La próxima semana visitan Coruña, el domingo a las 12:30 del mediodía.