Victoria balsámica para salir del descenso

Porredón trata de golpear el balón tras distanciarse lo suficiente de su rival, que le sigue de cerca. - LAIA PEDRÓS

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El Cervera perdió por la mínima ante el Borges Blanques en un partido igualado en el que los visitantes se adelantaron en la primera parte, gracias al gol de Fernández, que fue el único que se marcó durante todo el partido (0-1, 34').

Tras el descanso, el Borges buscó tomar el control del encuentro y ampliar la ventaja, mientras que el Cervera trató de reaccionar y, pese a tener varias oportunidades para poder empatar, la fortuna no le acompañó y no pudo revertir el marcador para evitar la victoria balsámica del Borges, que sale de la zona de descenso.

Tras la derrota, el Cervera cae a la duodécima plaza, marcando el límite de la permanencia sumando 10 puntos, mientras que el Borges Blanques, tras sumar los tres puntos, sube a la décima, con 11.