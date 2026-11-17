Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Desde Agramunt, Miriam Valero y Sara González han impulsado Malva, una startup de alimentación que se centra en productos sostenibles y nutritivos. Su primer lanzamiento será una pizza congelada elaborada con harina de garbanzos, propuesta que ha situado al proyecto entre los diez finalistas estatales de GIRA Mujeres, un proyecto impulsado por Coca-Cola. Mañana, en la gala final celebrada en Madrid, Malva optará a uno de los premios, dotados con 8.000 euros de capital semilla y una mentoría de tres meses en la Universidad ESIC.





¿Cómo y cuándo nace Malva?

Creamos nuestro proyecto en diciembre de 2025, mientras estábamos trabajando en Estados Unidos. Surgió de la combinación de nuestras propias necesidades a la hora de alimentarnos, la curiosidad y las ganas de emprender.





¿Qué hace especial el producto?

Nuestra visión es desarrollar una nueva categoría de productos basada en la sostenibilidad, la conveniencia y la harina de garbanzos. Nuestro primer producto es una pizza elaborada con este ingrediente, que aporta el doble de proteínas y más de cuatro veces de fibra que el trigo, aparte de ser una alternativa más sostenible.

¿Qué necesidad del consumidor busca cubrir vuestra propuesta?

Queremos facilitar una alimentación más nutritiva sin renunciar a la comodidad. A día de hoy tenemos poco tiempo para cocinar, y eso se refleja en los hábitos alimentarios. En España se consumen unos 3,6 kilos de legumbres por persona al año, frente a los 11,5 recomendados. Además, la pizza es uno de los platos preparados más consumidos en toda Europa. Por eso, pretendemos unir estos dos mundos y ofrecer una alternativa que encaje en el ritmo de vida actual.

¿Cuál ha sido el motivo para fijar vuestra sede en Agramunt?

Elegimos Agramunt porque Miriam es de aquí y encontramos una red de apoyo que nos encajaba. Emprender implica mucha incertidumbre, y el entorno familiar del pueblo nos ha acompañado durante el proceso. Por otro lado, Lleida tiene un gran potencial agroalimentario y queremos producir aquí, apostar por materias de proximidad y generar un impacto real en el territorio.

¿Cuál ha sido el reto a la hora de crear una masa de pizza con harina de garbanzo?

El mayor desafío ha sido conseguir sustituir el gluten manteniendo una buena consistencia. Normalmente, para sustituirlo, se recurre a almidones y aditivos, pero nosotras queremos trabajar con ingredientes que tengan un buen perfil nutricional.

Vuestro proyecto ha sido seleccionado entre los diez finalistas estatales de GIRA Mujeres.

Ha sido un orgullo formar parte de GIRA Mujeres y, más allá de los contenidos y la formación, nos quedamos con la red de mujeres emprendedoras que hemos podido conocer.

¿Qué ha hecho destacar a Malva entre los centenares de proyectos presentados?

La innovación del producto está muy alineada con las tendencias actuales del mercado, pero también cuenta con un potencial real de crecimiento. A esto se suma nuestra convicción y compromiso.

Mañana se celebra la gala final en Madrid. ¿Qué supondría conseguir el premio?

Sería, primero, un reconocimiento a todo este año de trabajo que llevamos dedicado al proyecto y sin percibir un salario. El capital semilla nos permitiría avanzar en el lanzamiento.

¿En qué punto se encuentra el proyecto?

Trabajamos en los primeros prototipos. Nuestra previsión es pasar a la fase industrial en pocos meses, una vez validemos que la formulación se puede producir a mayor escala.