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Rosalía ha hecho historia en las nominaciones a los premios Grammy al conseguir nueve candidaturas por su álbum Lux. La cantante catalana opta por las principales categorías, como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año, y competirá con grandes artistas internacionales como Raye, Olivia Rodrigo o Bruno Mars. La gala de los Grammy se celebrará el próximo mes de febrero, cuando Rosalía tendrá la oportunidad de ampliar su palmarés. Estas nominaciones llegan justo después de su triunfo en los Latin Grammy, donde consiguió seis premios por Lux.