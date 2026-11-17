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La Paeria de Cervera presentó ayer la programación de actividades de Navidad con el Mercat de Nadal como principal atractivo tras haberle dado un impulso durante los últimos años. El certamen, que se celebrará el 5 de diciembre, contará con una treintena de paradistas que llenarán la calle Major, lo que, según el alcalde de Cervera, Jan Pomés, lo convierte “en el mercado navideño más largo de la demarcación de Lleida”, informa J. Bonilla.

Durante el día habrá talleres para niños y adultos, una visita teatralizada al campanario de Santa Maria y un mapping en la fachada de la Paeria, entre otras actividades.

El calendario festivo se abrirá el día antes, 4 de diciembre, con el encendido del alumbrado. También habrá actos tradicionales como la fiesta de Fin de Año o la cabalgata de Reyes.