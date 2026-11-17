Publicado por COLAU OBRADOR LLINÀS Creado: Actualizado:

La violencia machista digital centrará el XV Memorial Hortensia Alonso, que se celebrará el 24 de noviembre en la Universitat de Lleida, y que fue presentado ayer en la Paeria por representantes de las entidades que lo organizan. Carme Valls, concejala de Políticas Feministas de la Paeria, reivindicó que el memorial ha servido desde sus inicios como un espacio de referencia para concienciar y reflexionar sobre la violencia machista desde distintos puntos de vista. Las violencias machistas digitales son una lacra de la que alertan desde hace mucho tiempo, pero que sigue empeorando con el tiempo. “Las redes sociales se han convertido en nuevos espacios en los que el machismo se manifiesta, se reproduce y amplifica su impacto, no solo entre los jóvenes, sino también entre todas aquellas mujeres que participan en la vida política o que gozan de visibilidad pública” explicó Valls. Mariona Lladonosa, directora de IDIS Dolors Piera-UdL, recordó que estos 15 años de memorial han creado un espacio para hablar y reflexionar, pero que en la comunidad universitaria aún se tiene que trabajar en este ámbito. El acoso y la violencia machista que se exhibe en las redes “puede quedar invisibilizada por estar en un entorno digital, pero para quien lo sufre es real”, sentenció. La representante de Marea Lila, Carmina Pardo, habló de lo importante que es este memorial y de la figura de Hortensia Alonso, y cómo esta luchó toda su vida por los derechos de las mujeres, desde su puesto como docente hasta su labor como activista política. Destacó, ahora que estamos en campaña electoral, que “el mejor antídoto contra el fascismo es la democracia”, un pensamiento muy alineado con el de Alonso.