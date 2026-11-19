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La próxima Cursa Bombers Lleida ya tiene fecha. La carrera popular más multitudinaria de Lleida celebrará el próximo 11 de abril de 2027 su duodécima edición, en la que volverá a unir deporte y solidaridad junto a Aremi. Así lo anunciaron ayer los organizadores a través de las redes sociales. La prueba llega después de una edición histórica, que reunió a 3.750 inscritos, un incremento superior al 50% respecto a la convocatoria anterior.

La organización mantendrá las tres modalidades habituales, de 1, 5 y 10 kilómetros, con la participación de bomberos que completarán el recorrido equipados con su equipo de protección individual (EPI).

El director de la carrera, Òscar Canadell, señaló que el objetivo es seguir consolidando una cita que se ha convertido en una referencia del calendario deportivo leridano. “Aunque venimos de una edición histórica, queremos seguir dando pasos adelante, poniendo especial énfasis en mejorar la experiencia del corredor y el ambiente que rodea toda la jornada”, explicó. Canadell también destacó la voluntad de “cuidar los detalles que hacen especial esta carrera” y continuar haciendo crecer un acontecimiento que cuenta con una respuesta creciente de la ciudad y los participantes.