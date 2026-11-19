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El Ilerna Lleida no ha empezado bien la temporada. Tras siete derrotas consecutivas, el equipo leridano se encuentra en el fondo de la tabla y el capitán del equipo, Oriol Paulí, remarcó, sobre el mal momento mental y físico que atraviesa el equipo, que “son cosas que no le damos importancia, pero las derrotas y la presión pesan, y cada semana que pasa es una losa más. No obstante, estamos en la jornada 8 y queda mucha temporada, estamos a tiempo de todo”.

El equipo necesita reaccionar y tanto los jugadores como el cuerpo técnico son conscientes de ello. Por eso, el de Girona destacó que “tenemos una semana por delante para preparar una final. Hemos de ir con todo y centrarnos en ganar este partido como sea”. En este sentido, Mikel Sanz, aseguró que la clave pasa por reencontrarse con la victoria. “Venimos de una racha muy mala. Hemos peleado los últimos dos partidos y la victoria es lo que nos va a ayudar a darle la vuelta a esto y cambiar la dinámica”, remarcó.

Paulí, por su parte, se alzó como capitán y destacó que “haremos todo lo posible para revertir la situación”. “Como capitán quiero tener a todos los jugadores motivados y concienciado para el partido del domingo”, añadió. Aun así, el de Girona también habló sobre su mal inicio de curso. “Estoy tocado, como el equipo. Al final sé la importancia que tengo dentro del club y que no estoy respondiendo. Pero como digo, llevo muchos años en este negocio y sé que saldré de aquí. Las cosas saldrán mejor o peor, pero lo daré todo y me vaciaré por este club”, añadió. Asimismo, sobre el ruido externo y la situación con Zach Perrin, apuntó que “no es una cosa que nos afecte” y destacó que el francés “tiene ganas de ayudarnos y revertir la situación, como todos”.

Tanto Paulí como Sanz han sido seleccionados para disputar las ventanas FIBA. Para el donostiarra será su primera internacionalidad, lo que ha sido “una tremenda alegría e ilusión”. “Hay un punto de mí que todavía no se lo cree, quiero disfrutar y aprender”, añadió. Por su parte, Paulí aseguró que la confianza de Chus Mateo “es un chute de energía”.