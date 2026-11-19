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El piloto leridano Marc Márquez (Ducati) aseguró ayer que afronta “en las mejores condiciones posibles” y mentalmente preparado el Gran Premio de Portugal, penúltima cita del Mundial que se disputará este fin de semana en el Autódromo Internacional del Algarve, en Portimao, y donde dispone de su primera oportunidad matemática para conquistar su décimo título mundial si logra imponerse en la carrera Sprint del sábado. “Mentalmente me encuentro bien y creo que es fundamental para afrontar este momento de la temporada. El objetivo es llegar a Portimao en las mejores condiciones”, remarcó .

En esta línea, el líder de la categoría reina recalcó su ambición ante una cita clave en la que lidera la clasificación general con 60 puntos de ventaja respecto a su principal perseguidor, Jorge Martín (Aprilia), tras protagonizar una remontada desde la novena plaza. “Quiero llegar al fin de semana con energía, concentrado y preparado para afrontar lo que venga. Estamos en la fase decisiva de la temporada y tenemos que seguir haciendo las cosas como hasta ahora, sin perder de vista nuestro objetivo”, añadió.

El nueve veces campeón del mundo, ocho en la categoría reina del motociclismo, depende de sí mismo para sentenciar el campeonato en suelo luso sin esperar a la última prueba en la Comunidad Valenciana. Para proclamarse campeón el sábado en el trazado portugués necesita aventajar en tres puntos más a su rival Jorge Martín (Aprilia), algo que conseguiría automáticamente con el triunfo en la prueba corta, mientras que si su compatriota ganase ambas carreras, al de Cervera le bastaría con sumar 14 puntos en todo el fin de semana.

La relación de Márquez con el GP de Portugal ha estado marcada por los contrastes, ya que aunque nunca ha vencido en Algarve —donde fue sexto en 2022, tercero en la Sprint de 2023 y segundo en la carrera corta de 2024 en su estreno en el podio con Ducati, además de perderse las citas de 2020 y 2025 por lesión—, sí celebró triunfos decisivos en el antiguo trazado de Estoril en 2010 y 2012, conquistando los títulos de 125cc y Moto2, respectivamente.