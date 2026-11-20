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El Club Bàsquet Cappont y Sícoris Club presentaron ayer a los 134 jugadores que jugarán en la entidad esta temporada en el pabellón municipal de Cappont. Para el curso 2026-2027 el club leridano cuenta con un total de once equipos masculinos y ninguno femenino, distribuidos en las siguientes categorías: Premini, Mini, Preinfantil, Infantil (2), Cadete, Cadete Sícoris, Júnior Cappont, Júnior Sícoris, Sénior Cappont y Sénior Sícoris. La presidenta del club, Margarida Almirall, afirmó que el objetivo marcado para la presente temporada es que los jugadores “aprendan y que se lo pasen bien”.