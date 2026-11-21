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El piloto español Marc Márquez (Ducati) no ha podido amarrar este sábado su título de campeón de MotoGP después de sufrir una caída a falta de una vuelta y media para la bandera a cuadros en la esprint de MotoGP del Gran Premio de Portugal, vigésima primera y penúltima cita del Mundial de motociclismo, un percance que permite al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), ganador este sábado, y al también español Jorge Martín (Aprilia), quinto, mantenerse vivos en la lucha por el campeonato.

En su segundo 'match point' por el título, el de Cervera, que salía segundo en la carrera corta del Autódromo Internacional do Algarve de Portimao, se mantuvo durante prácticamente toda la prueba en tercera posición, lo que, con Martín sexto, le garantizaba ser campeón.

Sin embargo, todo se arruinó al irse al suelo en la curva 7 a falta de menos de dos vueltas, por culpa de la lluvia. La cuarta caída en una esprint del curso anula su alirón, aunque este domingo podría garantizarse su octavo título de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025) y décimo del Campeonato del Mundo -tras el de 125 cc en 2010 y el de Moto2 en 2012.

Y es que Márquez aventaja todavía en 55 puntos a Martín y en 62 a Bezzecchi. Así, será campeón este domingo si es noveno o mejor en la carrera larga, pase lo que pase con sus rivales, e incluso si no puntúa también celebrará el título siempre que el madrileño no sea primero o segundo o que el italiano gane la carrera.

Bezzecchi, que horas antes había conquistado la pole, defendió su posición de privilegio una vez apagados los semáforos, mientras Raúl Fernández (Aprilia) asaltaba la segunda plaza y mandaba a Márquez a la tercera, que aún le garantizaba el título. Por detrás, Martín no conseguía pasar del sexto puesto a pesar de intentar ganar posiciones por el exterior.

La aparición de las primeras gotas durante la segunda vuelta, que provocaron que se ondease la bandera blanca de 'flag to flag', amenazaron con cambiar el curso de la carrera. Sin embargo, ninguno de los contendientes por el título parecía acusar los nervios; a Marc le valía con el tercer lugar, que obligaba al de San Sebastián de los Reyes a ser cuarto o mejor.

La llegada de Alex Márquez (Ducati) a la altura de su hermano permitía a Marc recuperar la distancia, aunque por detrás Martín metía presión al adelantar, junto a Pedro Acosta (KTM), a Fabio di Giannantonio (Ducati) para situarse sexto por detrás del murciano. Por delante, le quedaba superar al de Mazarrón y al menor de los Márquez para anular el alirón del líder.

Todo parecía encaminado a la coronación del de Cervera, pero a falta de vuelta y media el español tocó el piano, mojado, y se fue al suelo en la curva 7. Con ello, trasladaba la pelea por el título al domingo.

Bezzecchi fue el primero en ver la bandera a cuadros y lideró un podio que completaron Raúl Fernández y Alex Márquez. Además, Acosta terminó cuarto, por delante de Martín. Iker Lecuona (Ducati) cerró la zona de puntos, noveno, mientras que Pol Espargaró (KTM) fue decimotercero y Alex Rins (Yamaha), decimocuarto. Augusto Fernández (Yamaha) y Fermín Aldeguer (Ducati) no consiguieron terminar la carrera.

Guevara mete presión a González en Moto2

Por su parte, en Moto2, donde el australiano Senna Agius (Kalex) se garantizó la pole por delante del español Dani Holgado (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), segundo del campeonato, tratará de prolongar la lucha por el título saliendo tercero, mientras que el líder Manu González (Kalex) deberá remontar desde la décima posición de salida. 'Manugasss' llega a Portimao con 13,5 puntos sobre el balear, y podría ser campeón si le saca 12 más este domingo.

Mientras, Iván Ortolá (Kalex) y Dani Muñoz (Kalex), quinto y sexto, compartirán segunda fila, y Alex Escrig (Forward) iniciará la cita séptimo. Alonso López (Kalex) arrancará undécimo; Ángel Piqueras (Kalex), decimotercero; Adrián Huertas (Kalex), decimocuarto; y José Antonio Rueda (Kalex), decimosexto.

Entre los que no lograron superar la Q1, Arón Canet (Boscoscuro) deberá partir desde la vigésima tercera plaza, justo por delante de Xabi Zurutuza (Forward), y Alberto Ferrández (Boscoscuro) partirá vigésimo quinto.

Por último, en la categoría de Moto3, David Almansa (KTM) se aseguró la pole, con tiempo récord de 1:45.652, por delante de compatriotas Brian Uriarte (KTM) y David Muñoz (KTM), que terminaron a medio segundo del 'poleman' de este sábado.

En la segunda fila partirá Joel Esteban (KTM), quinto, mientras que el ya campeón Máximo Quiles (KTM) comenzará séptimo desde una tercera línea de parrilla en la que también empezará Álvaro Carpe (KTM), noveno. Además, Adrián Cruces (KTM) arrancará desde la undécima plaza, mientras que Adrián Fernández (Honda) lo hará decimoctavo. Fuera de la Q2 se quedaron Jesús Ríos (Honda) y Beñat Fernández (KTM), que iniciarán la carrera vigésimo primero y vigésimo quinto.