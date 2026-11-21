Publicado por JORDI ARGILÉS Creado: Actualizado:

El AEM y el Espanyol B han firmado un empate en el Recasens en un duelo directo entre dos equipos de la parte alta de la clasificación de la Segunda RFEF Femenina, los dos llamados a luchar por las plazas de ascenso. Les leridanas han ido de menos además durante el partido y han acabado disponiendo de las ocasiones más claras, pero una jornada más se han encontrado con la falta de acierto de cara a portería e incluso con el travesaño. A la segunda mitad, las oportunidades de gol han disminuido y ninguno de los dos conjuntos ha conseguido deshacer el empate inicial.

La primera parte ha empezado con bastante igualdad, con dos equipos que han buscado imponer su juego sin conceder demasiados espacios. En el minuto 12, María Lara ha protagonizado la primera ocasión clara del AEM con un chute que Verónica ha desviado con una buena intervención abajo. La acción ha llegado después de una buena contra de las leridanas, que han aprovechado los espacios a espaldas de la defensa visitando.

El Espanyol B también ha tenido su oportunidad en el minuto 26, cuando María González ha probado fortuna con un chute lejano, potente y ajustado al palo, que ha obligado a Noelia a reaccionar a tiempo para enviar la pelota a córner. Tres minutos después, Saray ha visto la tarjeta amarilla por una disputa entre jugadoras antes del servicio de un córner.

Con el paso de los minutos, el AEM ha crecido sobre el terreno de juego y ha empezado a generar más peligro. En el minuto 38, Alba de la Fuente ha estado a punto de abrir el marcador con una falta directa desde muy lejos que ha acabado estrellándose en el travesaño, en una acción que ha sorprendido a la portera del Español B. Les leridanas han insistido en el tramo final, mientras que Maya Morrell ha visto la tarjeta amarilla en el minuto 43 después de cometer una falta clara. A pesar de las mejores sensaciones locales, el marcador no se ha movido antes del descanso.

A la reanudación, el partido ha perdido intensidad ofensiva y las ocasiones claras han sido mucho más escasas. En el minuto 59, Laia Guerrero ha recibido la tarjeta amarilla después de una falta. Poco después, en el minuto 61, el AEM ha movido el banquillo con la entrada de Marteta y Abril Francés en sustitución de Alba de la Fuente y Ari Bosch. Dos minutos más tarde, el Español B también ha hecho sus primeros cambios, con Ylenia i Mariona en el campo en lugar de María y Laia Guerrero.

El conjunto visitante ha tenido su aproximación más peligrosa al minuto 80, con un chute centrado y flojo que Noelia ha podido controlar sin excesivas dificultades. El AEM ha buscado un último impulso y, en el minuto 83, Tania Mocholí ha entrado por Maya Morrell. Un minuto después, la misma Tania ha tenido una buena oportunidad con un remate de cabeza a la salida de un córner, pero la pelota se ha marchado rozando el segundo palo.

Ya en el tiempo añadido, en el minuto 90+2, Pascaline ha entrado en el terreno de juego en sustitución de Daysy Bareiro, que ha tenido que retirarse por unas molestias a la pierna.

Finalmente, el AEM y el Espanyol B han repartido los puntos en un enfrentamiento muy igualado entre dos aspirantes al ascenso. Les leridanas han vuelto a demostrar capacidad para competir contra los equipos de la parte alta y han acabado generando las ocasiones más claras, pero la falta de acierto y el travesaño han vuelto a impedir que el Recasens celebrara la victoria.