Publicado por JORDI ARGILÉS Creado: Actualizado:

El iLERNA Lleida encadena la octava derrota seguida, justo antes del parón de selecciones. Un partido sin James Batemon, lesionado y que no ha podido saltar a pista. Además. el equipo ha sufrido las expulsiones de Mikel Sanz, Dani Garcia y Ejim que han llegado los tres a las cinco faltas. Una rotación muy corta, que sumado a un inicio muy intenso, ha pesado en el tramo final donde Coruña ha roto el partido gracias a sus 18 triples, la mayoría al segundo tiempo.

El equipo es colista de la ACB, junto con la Andorra, y se queda a una victoria de Burgos que marca la salvación. Semana sin partido donde se esperan movimientos en la plantilla antes de recibir al Tenerife en el Barris Nord.