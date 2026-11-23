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Carlos Alcaraz se coronó ayer campeón de maestros doblegando al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, en la final de las Finales ATP (6-2, 7-6 (7)) y se adjudicó un trofeo que se le resistía y disipó las incógnitas sobre sus molestias físicas.

Alcaraz pasó por encima del germano en dos sets y dos horas y dos minutos, prolongando una racha de catorce victorias consecutivas, y cerró la temporada ATP por todo lo alto, con la conquista de un torneo, también conocido como Copa de Maestros, que solo habían logrado dos españoles hasta la fecha: Manuel Orantes, en 1976, y Àlex Corretja, en 1998.

Alcaraz logró alzarse con un título que se le escapó el año pasado, cayendo ante el italiano Jannick Sinner, que se ha ausentado de este campeonato a causa de una lesión.