TENIS
Alcaraz conquista las Finales ATP ante Zverev
Carlos Alcaraz se coronó ayer campeón de maestros doblegando al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, en la final de las Finales ATP (6-2, 7-6 (7)) y se adjudicó un trofeo que se le resistía y disipó las incógnitas sobre sus molestias físicas.
Alcaraz pasó por encima del germano en dos sets y dos horas y dos minutos, prolongando una racha de catorce victorias consecutivas, y cerró la temporada ATP por todo lo alto, con la conquista de un torneo, también conocido como Copa de Maestros, que solo habían logrado dos españoles hasta la fecha: Manuel Orantes, en 1976, y Àlex Corretja, en 1998.
Alcaraz logró alzarse con un título que se le escapó el año pasado, cayendo ante el italiano Jannick Sinner, que se ha ausentado de este campeonato a causa de una lesión.