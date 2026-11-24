Publicado por ÈRIC GRÀCIA Creado: Actualizado:

El Pedala.cat participó el pasado domingo por primera vez en su historia en un Campeonato de España de Cross por equipos. El equipo masculino sub 16 de la Noguera, formado por Cesc Llorens, Guillem Daviu, Alex Molins y Èric Montserrat, terminó en trigésima octava posición después de completar un recorrido de 2.883 metros campo a través en una prueba con más de 400 atletas participantes. Además del equipo masculino sub-16, otros tres atletas del Pedala.cat participaron en el Campeonato de España. Júlia Guix terminó en la posición 244 de la categoría sub-16 femenina; Blanca Duran protagonizó una de las actuaciones más destacadas, al lograr el puesto 41 en la categoría sub 18 femenina y Aleix Prada, atleta sub 18, también corrió en Atapuerca, pero con el CA Vic.